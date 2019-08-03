Челябинск, , 21:11 — REGNUM

В Челябинске доцент одной из кафедр местного медицинского университета подозревается в получении взятки. От студента она получила 30 тыс. рублей, считают следователи.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным областного управления СКР, взамен студент ждал от неё положительной отметки, которая бы позволила ему ликвидировать академическую задолженность.

Преступление выявили сотрудники челябинской полиции. По данным пресс-службы областного управления МВД, женщина 1975 года рождения отпущена под подписку о невыезде.

Также решается вопрос о том, какое именно обвинение ей предъявить.