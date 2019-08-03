Екатеринбург, , 19:41 — REGNUM

В Екатеринбурге скончалась 80-летняя женщина, которая до этого пропала и её разыскивали четыре дня. Об этом сообщили на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» участники поискового отряда.

Сообщение разместил координатор отряда «Лиза Алерт». Он уточнил, что старушка скончалась в больнице ещё 1 августа. Он выразил сожаление, что женщину разыскивали так долго, так как по его мнению, если бы поиски закончились раньше, то история могла иметь благополучный исход. Также участник поискового отряда призвал горожан быть более внимательными к одиноким людям на улице.

«Это призыв. Призыв не проходить мимо детей и стариков (ведь они те же дети) когда у вас закралось подозрение, что им нужна помощь, ведь вы можете оказаться единственным, кто способен их спасти. Остановитесь, поговорите, попытайтесь понять, нужна ли им ваша помощь, не укусят ведь вас за простое обращение. Дезориентированный или потерянный человек сразу даст вам понять, что с ним что-то не так. Ну не может бабушка в летнем халате и уже в одном тапочке просто так «гулять» по свалке без причины. И не просто так она в 5 утра стучится к вам в окна…», — сообщил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге 80-летняя женщина пропала 27 июля. Как сообщили её родственники, пожилая женщина была дизориентирована. Она вышла из собственного дома в одном халате, при этом закрыла дверь на ключ, заперев мужа.

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Пенсионерку нашли только спустя четыре дня — 31 июля. Женщина была одна на пустыре в микрорайоне Заречном. Члены поискового отряда и дочь пенсионерки доставили её в больницу. Но, к сожалению, организм престарелой женщины не выдержал.

Отметим, что также в Екатеринбурге в начале августа нашли мёртвым пропавшего ранее пенсионера. 14-летний мужчина пропал 24 июля. Его тело нашли в лесопарке возле Екатеринбурга вдали от дорог. Предположительно, он скончался от болезни сердца.

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