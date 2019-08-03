Донецк, , 16:09 — REGNUM

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) киевских карателей сбили военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики. Об этом 3 августа сообщил журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По словам Безсонова, украинские боевики предприняли попытку с помощью БПЛА нанести удар по позициям Народной милиции ДНР на мариупольском направлении в районе посёлка Октябрь. Обнаружив вражеский БПЛА, защитники ДНР приступили к его уничтожению.

В свою очередь, украинские войска попытались помешать ликвидации своего БПЛА и открыли огонь по позициям Народной милиции. Однако военнослужащим ДНР удалось подбить БПЛА, который взорвался и упал в так называемой «серой зоне».

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти случаях нарушения украинскими боевиками режима перемирия в ДНР. Общее количество применённых при обстрелах территории ДНР войсками Киева боеприпасов составило 22 единицы.

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