Москва, 3 августа 2019, 15:27 — REGNUM
Порядка 80 человек были задержаны на несогласованном шествии внесистемной оппозиции в центре Москвы. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает «ОВД-Инфо».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, оппозиционеры пытались устроить несанкционированное шествие по московским бульварам. Однако и собралось немного, к тому же пошел дождь.
Столичная полиция сразу предупредила, что акция является несогласованной и принимающие в ней участие граждане нарушают закон.
Большая часть задержаний была осуществлена на Пушкинской и Трубной площадях.