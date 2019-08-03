Москва, , 15:27 — REGNUM

Порядка 80 человек были задержаны на несогласованном шествии внесистемной оппозиции в центре Москвы. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает «ОВД-Инфо».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оппозиционеры пытались устроить несанкционированное шествие по московским бульварам. Однако и собралось немного, к тому же пошел дождь.

Столичная полиция сразу предупредила, что акция является несогласованной и принимающие в ней участие граждане нарушают закон.

Большая часть задержаний была осуществлена на Пушкинской и Трубной площадях.