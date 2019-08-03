Санкт-Петербург, , 14:17 — REGNUM

Уголовное дело было заведено на водителя в Санкт-Петербурге, который угнал автомобиль ГИБДД, чтобы догнать эвакуатор, увозящий его машину. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл 2 августа в Центральном районе города. Как пояснили в ведомстве, у мужчины-угонщика попытались эвакуировать за неправильную парковку принадлежащий ему легковой автомобиль Renault Logan. Водитель пришёл в момент, когда автомобиль был уже погружен на платформу эвакуатора.

Мужчина, недолго думая, подбежал к припаркованному неподалёку автомобилю ГИБДД с ключами в замке зажигания и, оттолкнув инспектора ДПС, сел в автомобиль и поехал за эвакуатором. Гражданин догнал эвакуатор на Синопской набережной, когда тот остановился на запрещающий сигнал светофора. Догнав эвакуатор, мужчина забрался на платформу и сел в свой автомобиль.

Угонщик был задержан и доставлен в отделение полиции. В отношении мужчины был составлен административный протокол, а также возбуждено уголовное дело по статьям о неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения и о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти пострадавших в результате ДТП с участием микроавтобуса в Новосибирской области. Все пострадавшие были госпитализированы.

Читайте ранее в этом сюжете: Пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Новосибирской области