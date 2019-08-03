Великий Новгород, , 13:54 — REGNUM

Следственные органы Великого Новгорода проводят проверку по факту травмирования 13-летнего подростка электрическим током. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, мальчик попал в реанимацию одной из городских больниц 2 августа.

Предварительно установлено, что днём он с друзьями пытался забраться на крышу гаражного комплекса на улице Нехинской.

«При попытке забраться подросток пытался отодвинуть провод, схватился за него обеими руками, в результате чего получил удар током», — сообщили в ведомстве.

Подросток в сознании, следователи проводят проверку.

В региональном следственном управлении СКР отметили, что в летний период учащается количество несчастных случаев, связанных с электротравмами несовершеннолетних и просят родителей быть внимательнее к организации безопасного досуга своих детей.