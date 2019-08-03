Вашингтон, 3 августа 2019, 13:38 — REGNUM
Как минимум три человека погибли в результате обрушения прибрежной скалы на пляже в американском штате Калифорния. Об этом 3 августа сообщает агентство Associated Press.
По данным агентства, обрушилась прибрежная скала из песчаника, высотой около трёх метров. ЧП произошло на одном из популярных пляжей к северу от города Сан-Диего.
До приезда спасателей люди, находившиеся на пляже, пытались откопать погребённых под обрушившейся скалой. Одна из жертв, женщина, скончалась на месте происшествия. Ещё двое пострадавших умерли в больнице.
Один пострадавший получил незначительные травмы, ему была оказана необходимая медицинская помощь.
Спасатели совместно с находившимися на пляже добровольцами произвели разбор завалов, чтобы убедиться в том, что под грудой камней не осталось погибших либо пострадавших. После разбора завалов все камни и мусор были вывезены с пляжа на грузовиках.
Как пояснили власти штата, обрушения утёсов на данном участке пляжа не является редким явлением, так как волны часто подмывают основание скал. Об этом предупреждают специальные знаки и таблички с соответствующей информацией, установленные на пляже.
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