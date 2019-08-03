Вашингтон, , 13:38 — REGNUM

Как минимум три человека погибли в результате обрушения прибрежной скалы на пляже в американском штате Калифорния. Об этом 3 августа сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, обрушилась прибрежная скала из песчаника, высотой около трёх метров. ЧП произошло на одном из популярных пляжей к северу от города Сан-Диего.

До приезда спасателей люди, находившиеся на пляже, пытались откопать погребённых под обрушившейся скалой. Одна из жертв, женщина, скончалась на месте происшествия. Ещё двое пострадавших умерли в больнице.

Один пострадавший получил незначительные травмы, ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Спасатели совместно с находившимися на пляже добровольцами произвели разбор завалов, чтобы убедиться в том, что под грудой камней не осталось погибших либо пострадавших. После разбора завалов все камни и мусор были вывезены с пляжа на грузовиках.

Как пояснили власти штата, обрушения утёсов на данном участке пляжа не является редким явлением, так как волны часто подмывают основание скал. Об этом предупреждают специальные знаки и таблички с соответствующей информацией, установленные на пляже.

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