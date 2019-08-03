Воронеж, , 12:50 — REGNUM

Два человека погибли, ещё трое детей пострадали в результате ДТП с двумя легковыми и одним грузовым автомобилями в Воронежской области. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Столкновение грузового автомобиля «КамАЗ», и легковых автомобилей Infinity и Hyundai Creta произошло на 758-м километре федеральной трассы М-4 «Дон» произошло в субботу около 05:20 мск.

По предварительной информации, водитель Infiniti, 31-летняя жительница Московской области, двигаясь со стороны Москвы в сторону Ростова-на-Дону, допустила столкновение с автомобилем Hyundai Creta, движущимся в попутном направлении, которым управляла 40-летняя жительница Московской области. После столкновения с Hyundai Creta Infiniti столкнулся с грузовиком «КамАЗ», также следовавшем в попутном направлении.

В результате аварии скончались на месте водитель Infiniti и её пассажир, женщина 52-х лет. Ещё три пассажира Infiniti, мальчики 11 и 10 лет и девочка 7 лет, получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели троих человек в результате столкновения «КамАЗа» с легковым автомобилем в Ленинградской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Три человека погибли при столкновении Skoda с «КамАЗом» в Ленобласти