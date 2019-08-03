Рим, , 12:40 — REGNUM

Своё беспокойство сообщениями о лесных пожарах в России выразил премьер-министр Италии Джузеппе Конте и предложил помощь и сотрудничество со стороны департамента гражданской защиты Италии. Об этом глава правительства Италии написал на своей странице в Twitter.

Джузеппе Конте Kremlin.ru

Конте выразил надежду, что ситуация с лесными пожарами в России скоро нормализуется и предложил предоставить в распоряжение РФ два специализированных самолёта Canadair, которые используются при тушении пожаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что для тушения лесных пожаров в Сибири привлечены более десяти тысяч человек, 2800 единиц техники и 70 воздушных судов.

Кроме того, к тушению пожаров привлечены и вооружённые силы, которые сконцентрировали в Красноярском крае группу из 20 воздушных судов, оборудованных специальными устройствами для сброса воды.

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