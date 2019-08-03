Бишкек, , 12:20 — REGNUM

Ребёнок полутора месяцев скончался на борту самолёта авиакомпании Pegasus Airlines во время рейса Бишкек — Стамбул в Киргизии. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба ОАО «Международный аэропорт Манас».

Самолёт вылетел из Бишкека в Стамбул 3 августа в 08:50 по местному времени (05:50 мск). Спустя некоторое время авиаборт запросил в аэропорту вылета разрешение на возвращение, из-за того, что одному из пассажиров стало плохо.

Командир экипажа сообщил, что во время полёта резко ухудшилось состояние здоровья у полуторамесячного ребёнка, находящегося на борту самолёта.

Авиалайнер совершил посадку в 10:16 (07:16 мск) в аэропорту Бишкека. Ребёнка осмотрели врачи аэропорта и сотрудники Центра экстренной медицины Бишкека. Помочь ребёнку они, к сожалению, уже не смогли, младенец скончался.

Причина смерти выясняется. Также сообщается, что ребёнка сопровождали его отец и мать, которые везли младенца на медицинское обследование.

Рейс Бишкек — Стамбул после возвращения в аэропорт был возобновлён и продолжил полёт в пункт назначения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержке авиарейса Уральск — Алма-Ата компании FlyArystan в аэропорту города Уральска из-за отказа двигателя самолёта.

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