Ереван, , 11:35 — REGNUM

В рамках уголовного дела по факту взрыва на трассе Ереван — Севан задержаны три человека. Об этом сообщили в Следственном комитете Армении. Имена задержанных не называются.

Автомобиль бизнесмена после взрыва azatutyun.am

2 августа на трасе Ереван — Севан прогремел взрыв, в результате чего были повреждены автомобили, в том числе и «Range Rover» бывшего депутата, крупного бизнесмена Мелика Манукяна. Манукян владеет единственным в Армении заводом по производству стеклянной тары.

Как позднее сообщила Специальная следственная служба Армении, неизвестный установил бомбу под одним из мостов трассы с целью убить бизнесмена.

Но в результате взрыва больше пострадал мост, в меньшей степени автомобиль бизнесмена.

Еще одно уголовное дело возбуждено по факту угона автомобиля бизнесмена с места инцидента. Один из людей Манукяна сел за руль его поврежденного автомобиля и уехал, чуть ли не сбив работающих на месте полицейских. Позднее автомобиль был найден, а водитель — задержан.