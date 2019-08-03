Москва, , 11:14 — REGNUM

Открытое горение ликвидировано пожарными в нежилом здании в центре Москвы. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

В настоящее время, по информации пресс-службы, открытое горение ликвидировано полностью, пожарные проводят проливку и разбор конструкций. Угроза обрушения здания сохраняется.

В тушении пожара приняли участие 67 человек личного состава и около 20 единиц техники. Также к ликвидации возгорания были привлечены два пожарных вертолёта, которые сбросили на здание 205 тонн воды за более чем 40 заходов.

На месте пожара работает мобильная лаборатория, сделаны пробы воздуха. Превышения предельно допустимой нормы концентрации вредных веществ в атмосфере не зарегистрировано.

Информация о пожаре в бывшем производственном здании постройки 1917 года, расположенном на улице Дубининской в городе Москве, было получено в ГУ МЧС по городу в 06:18. Площадь пожара в момент пика составила 5000 кв. метров. Тушение огня осложнялось сверхвысокими температурами горения внутри здания и опасностью обрушения, поэтому пожарные работали по периметру здания, не заходя внутрь.

По данным пресс-службы Мосгорнаследия, пострадавшее при пожаре здание не является объектом культурного наследия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о локализации возгорания на площади 5000 кв. метров в бывшем производственном здании в центре Москвы.

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