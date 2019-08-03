Москва, , 10:58 — REGNUM

Более 10 тысяч человек при 3 тысячах единицах техники ведут борьбу с масштабными лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает пресс-служба МЧС России.

«Общая группировка сил и средств, привлеченная для тушения лесных пожаров, составляет 10 тысяч человек, 2,8 тысячи единиц техники и 70 воздушных судов», — рассказал в МЧС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к тушению лесных пожаров в Сибири привлечены все доступные силы и средства МЧС России. Кроме того, в тушении лесных пожаров уже задействованы вооруженные силы, которые сконцентрировали в Красноярском крае группировку из 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Ми-8, которые оборудованы устройствами сброса воды.

Особенностью лесных пожаров в Сибири в 2019 году является то, что мощный циклон о время интенсивного горения в регионеу нес дым от пожаров на юг и запад, а не на северо-восток, как это бывало в прошлые годы, когда площадь пожаров была значительно больше. Из-за этого смог из продуктов горения накрыл крупные города Сибири.