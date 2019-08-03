Москва, , 10:48 — REGNUM

Локализован крупный пожар в нежилом четырёхэтажном здании в центре Москвы. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

По данным ведомства, возгорание в нежилом здании 1917 года постройки на улице Дубининской в Москве возник около 06:18. Пожару присвоен второй, повышенный, уровень сложности. Общая площадь возгорания в момент локализации составила 5000 кв. метров.

Тушение пожара осложняется наличием деревянных перекрытий и утеплителем из пенопласта, гудрона и полистирола внутри здания. Сверхвысокие температуры горения и угроза обрушения исключают работу пожарных внутри здания.

В настоящее время борьба с огнём ведётся по периметру здания. Пожарные стараются не допустить распространение пламени на находящееся рядом с местом пожара здание автозаправки.

В тушении пожара задействованы 67 человек личного состава, более 20 единиц техники и два пожарных вертолёта. С воздуха вертолётами на здание было сброшено уже 75 тонн воды.

Ранее ИА REGNUM сообщало о привлечении к тушению пожара в нежилом здании в центре Москвы двух пожарных вертолётов.

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