Москва, , 10:37 — REGNUM

Два пожарных вертолёта Московского авиационного центра вылетели для тушения пожара в Москве. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

По предварительной информации, возгорание возникло в нежилом помещении на улице Дубининской. Общая площадь возгорания составила около 2 тысяч кв. метров. Из-за пожара перекрыто движение транспорта на проезде Жукова.

К ликвидации возгорания привлечены два вертолёта Ка-32А. Они оборудованы специальным водосливным устройством ВСУ-5, позволяющим сбрасывать на очаг возгорания до пяти тонн специальной огнегасящей жидкости.

Кроме того, к тушению пожара привлечены 67 человека и 24 единицы техники. При этом МЧС планирует наращивать группировку сил и средств на месте ЧП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в четырёхэтажном здании в центре Москвы.

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