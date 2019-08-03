Луганск, , 09:18 — REGNUM

Подача воды в пять городов Луганской Народной Республики (ЛНР) сокращена из-за аварии на водоводе «Алчевск — Петровское». Об этом 3 августа сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

Порыв на водоводе диаметром 1000 мм «Алчевск — Петровское» случился 2 августа. Подача воды по этому водоводу прекращена с 10:30 мск до устранения аварии.

Из-за порыва сокращена подача воды в городах Антрацит (на 50%), Красный Луч (на 50%), Петровское (на 50%), Перевальск (на 20%), Алчевск (на 10%). Подача воды в прежних объёмах будет осуществляться после устранения аварии.

По данным МЧС ЛНР, вхождение в прежний режим подачи воды запланирован на 06:00 мск 4 августа.

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