Вашингтон, , 08:58 — REGNUM

На пляже в американском штате Калифорния в результате обрушения скалы погибли три человека. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает Associated Press.

Инцидент произошел на пляже в районе города Энсинитас в округе Сан-Диего. Скала обрушилась прямо на пляж, где в этот момент находились отдыхающие.

Одна женщина скончалась на месте. Ещё две умерли в больнице. Ранения также получили ещё два человека.

Власти закрыли пляж для посещения. Выясняются все обстоятельства произошедшего.