Вашингтон, 3 августа 2019, 08:58 — REGNUM
На пляже в американском штате Калифорния в результате обрушения скалы погибли три человека. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает Associated Press.
Инцидент произошел на пляже в районе города Энсинитас в округе Сан-Диего. Скала обрушилась прямо на пляж, где в этот момент находились отдыхающие.
Одна женщина скончалась на месте. Ещё две умерли в больнице. Ранения также получили ещё два человека.
Власти закрыли пляж для посещения. Выясняются все обстоятельства произошедшего.