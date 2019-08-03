Ним, Франция, , 08:36 — REGNUM

Пожарный самолёт-амфибия Tracker 22 разбился на юге Франции во время операции по тушению лесного пожара. Об этом 2 августа сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на пожарную службу департамента Гар.

По данным телеканала, самолёт рухнул на землю возле коммуны Женерак в департаменте Гар. При ударе о землю самолёт взорвался и загорелся.

В результате крушения погиб пилот, единственный, кто находился на борту самолёта.

На месте происшествия работают спасатели. Причина и обстоятельства авиакатастофы выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате лесных пожаров в департаменте Гар было уничтожено более 500 га деревьев и кустарников. Прокуратура города Ним, административного центра коммуны Женерак, обнаружила очевидные свидетельства того, что лесной пожар начался в результате умышленного поджога. Личность поджигателя устанавливается.

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