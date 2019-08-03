Нижнеудинск, Иркутская область, , 08:26 — REGNUM

Вице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко, который возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, провел встречу с жителями пострадавшего от наводнения города Нижнеудинска. Об этом сегодня, 3 августа, сообщают местные СМИ.

В ходе встречи, Мутко пообещал жителям рассмотреть возможность проведения ремонта в жилье, которое они могут приобрести на предоставленные им государством сертификаты.

Напомним, что пострадавшие от наводнения граждане получают от государства сертификаты, на которые они могут приобрести другое жилье, в том числе вторичное.

Однако жители сообщили вице-премьеру, что после наводнения цены на вторичное жилье в городе резко выросли. Тех денег, что предусмотрены сертификатом, хватает разве что на приобретение небольшой квартиры на вторичным рынке, которую ещё необходимо будет ремонтировать.

Власти Иркутской области пообещали, что попытаются сдержать цены на жилье. Правда не понятно, как они это будут делать. К примеру в Тулуне и других пострадавших от наводнений городах Приангарья, до бедствия однокомнатная квартира стоила 800 тыс. рублей, а сейчас уже минимум 1,2 млн рублей.

Мутко в свою очередь пообещал что-то придумать с ремонтом приобретаемого на сертификат жилья.

«С точки зрения ремонта здесь можно тоже оказать помощь. Подумаем по ремонту», — сказал вице-премьер.

Он уточнил, что будет нанянта компания, которая проведет ремонтные работы в тех домах, которые подлежат капитальному ремонту. Эта же компания может провести и внутриквартирный ремонт.