Оттава, , 08:23 — REGNUM

Немедленная эвакуация предписана властями жителям канадской деревни Ирвайн в провинции Альберта из-за схода с рельсов поезда с химическими веществами. Об этом 2 августа сообщается в заявлении службы оповещения о чрезвычайных ситуациях провинции.

«В качестве меры безопасности все жители, проживающие в радиусе 7 километров от деревни Ирвайн, должны немедленно покинуть район», — сказано в заявлении.

По информации экстренных служб, жители деревни могут попасть под воздействие химикатов, которые перевозились сошедшим с рельсов поездом.

Крушение грузового поезда произошло 2 августа около 15:20 по местному времени. С рельсов сошли около 15 вагонов, в которых, по данным экстренных служб, может находиться легковоспламеняющееся вещество.

В округе Сайпресс, где расположена деревня Ирвайн, объявлено чрезвычайное положение. Немедленная эвакуация коснётся, как минимум, 300 человек, проживающих в деревне.

На месте происшествия работают аварийные службы. Из соображений безопасности была перекрыта часть Трансканадского шоссе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сходе с рельсов электровоза в Челябинской области. Пострадавших нет, причины аварии и размер ущерба устанавливаются.

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