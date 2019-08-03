пос. Вижай, , 07:07 — REGNUM

На севере Свердловской области на реке Лозьве третьи сутки продолжаются поиски мужчины и ребёнка, которые пропали 31 июля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении МЧС.

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2 августа найти их не удалось. 3 августа поиски ведутся. Спасатели работают на трёх плавсредствах. При этом в районе поисков идёт дождь, из-за которых уровень воды в реке поднялся уже на 38 см. Это осложнило поиски, отметили в МЧС.

Помощь спасателям оказывают жители посёлков Вижай и Ушма. Они также на плавсредствах исследуют реку и окрестности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля в реке перевернулась лодка, в которой находились мужчина, женщина и трое детей. Тела женщины и её двоих детей ранее были найдены.

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