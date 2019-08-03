Богандинский, , 06:06 — REGNUM

В Тюменской области мужчина обвиняется в двойном убийстве. Его подозревают в поджоге дома соседей, которые погибли в огне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Пожар Цитата из к/ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР

Следствием установлено, что рано утром 30 июня 2019 года в поселке Богандинский Тюменского района 20-летний обвиняемый из личной неприязни поджёг дом своих соседей. Хозяева дома, 33-летние мужчина и женщина, на тот момент спали. От токсического действия дыма они скончались на месте.

Злоумышленник был установлен и задержан. По факту возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом»).