Екатеринбург, , 06:05 — REGNUM

Авиарейс из Стамбула в Екатеринбург не смог вылететь вовремя из-за драки, которая началась между гражданами России во время посадки на самолёт. В сети интернет появилась видеозапись конфликта.

Адриан Ван Остаде. Драка. 1637

Как сообщили информационному порталу «Е1» очевидцы события, задержка произошла на 45 минут. По его словам, конфликт начался из-за женщины, которая начала бить мужчину, тот дал ей сдачи, после чего в конфликт вмешались другие пассажиры. В итоге с рейса сняли трёх граждан России.

Из-за чего началась перепалка между женщиной и мужчиной, так и осталось непонятно.

Напомним, что ранее аналогичный инцидент произошёл в Греции. В середине июля туристы из России должны были вылететь из Салоников в Волгоград, но рейс задерживали. Когда пассажиры потребовали пояснений, сотрудник аэропорта ответил им в грубой форме, из-за чего началась потасовка.