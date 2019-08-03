Екатеринбург, 3 августа 2019, 06:05 — REGNUM

Авиарейс из Стамбула в Екатеринбург не смог вылететь вовремя из-за драки, которая началась между гражданами России во время посадки на самолёт. В сети интернет появилась видеозапись конфликта.

Адриан Ван Остаде. Драка. 1637
Адриан Ван Остаде. Драка. 1637

Как сообщили информационному порталу «Е1» очевидцы события, задержка произошла на 45 минут. По его словам, конфликт начался из-за женщины, которая начала бить мужчину, тот дал ей сдачи, после чего в конфликт вмешались другие пассажиры. В итоге с рейса сняли трёх граждан России.

Из-за чего началась перепалка между женщиной и мужчиной, так и осталось непонятно.

Напомним, что ранее аналогичный инцидент произошёл в Греции. В середине июля туристы из России должны были вылететь из Салоников в Волгоград, но рейс задерживали. Когда пассажиры потребовали пояснений, сотрудник аэропорта ответил им в грубой форме, из-за чего началась потасовка.