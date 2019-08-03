Чанша, Китай, , 00:29 — REGNUM

На заводе электроники в столице китайской провинции Хунань городе Чанша произошел пожар, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

Пожарная бригада получила сообщение в 20:41 по местному времени. Пожар разгорелся на фабрике по улице Шуанбэй недалеко от центра города. Информации о пострадавших или жертвах не поступало. В общей сложности 32 пожарных автомобиля принимаем участие в тушении пожара.

Напомним, что июле текущего года 15 человек погибли в результате пожара и врыва на химическом заводе в китайской провинции Хэнань.

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