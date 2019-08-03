Шицзячжуан, Китай, , 00:27 — REGNUM

Количество жертв аварии на шахте в города Таншань провинции Хэбэй на севере Китая выросло до семи человек, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

Диего Ривера. Вход в шахту. 1923

Инцидент произошёл в 12:30 по местному времени на угольной шахте, принадлежащей компании Tangshan Mining Company under Kailuan Group, когда 12 человек находились под землей на расчистке шахты.

Пятерым горянкам удалось спастись. Более 200 спасателей были направлены на разбор завалов. Спасательная операция подошла к концу к 20:00 по местному времени. Расследование продолжается.

Как считают местные власти, причиной взрыва стало «динамическое явление» — общий термин, используемый для обозначения горных ударов, выбросов и прочих явлений.

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