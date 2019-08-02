Лондон, 2 августа 2019, 22:56 — REGNUM
Скотланд-Ярд не обнаружил угроз безопасности пассажиров на линии Jubilee лондонского метрополитена, 2 августа передает агентство Reuters.
Ранее линия метро была закрыта для проверки после паники на станции Ватерлоо — пассажиры услышали звуки, похожие на взрывы, и выбежали из вагонов.
По сообщению пресс-службы метро Лондона, в настоящий момент на линии Jubilee восстановлено движение.
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