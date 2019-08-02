Париж, 2 августа 2019, 21:55 — REGNUM
Пилот крушении пожарного самолёта во французском департаменте Гар, погиб пилот. Об этом сообщает France Info со ссылкой на заявление префектуры.
Отмечается, что по факту произошедшего организовано расследование, выясняются причины и обстоятельства ЧП. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер выразил соболезнования в связи с гибелью лётчика.
Как передавало ИА REGNUM, пожарный самолёт-амфибия Tracker потерпел крушение сегодня при тушении лесных пожаров, которые бушуют во французском департаменте Гар с начала недели.
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