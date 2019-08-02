Париж, , 21:55 — REGNUM

Пилот крушении пожарного самолёта во французском департаменте Гар, погиб пилот. Об этом сообщает France Info со ссылкой на заявление префектуры.

Отмечается, что по факту произошедшего организовано расследование, выясняются причины и обстоятельства ЧП. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер выразил соболезнования в связи с гибелью лётчика.

Как передавало ИА REGNUM, пожарный самолёт-амфибия Tracker потерпел крушение сегодня при тушении лесных пожаров, которые бушуют во французском департаменте Гар с начала недели.

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