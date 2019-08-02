с. Тимофеево, , 21:22 — REGNUM

Дочь убитых днём 2 августа в свердловском селе Тимофеево супругов находится в тяжёлом, но стабильном состоянии. Об этом журналистам сообщили в областном управлении СКР.

Больничный коридор

К настоящему времени девушка прооперирована. Для проведения операции из Екатеринбурга прибыли врачи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в частном доме села Тимофеево Слободотуринского района была расстреляна семья. Супруги погибли, а их дочь 1998 гоода рождения была тяжело ранена.

По факту покушения на её убийство и убийства её родителей возбуждено уголовное дело.

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