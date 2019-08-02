с. Тимофеево, , 21:13 — REGNUM

В Свердловской области по факту убийства супружеской пары и покушение на убийство их дочери возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в официальном сообщении областного управления СКР.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следствия, преступление произошло 2 августа. В селе Тимофеево (Слободо-Туринский район) в частном доме были убиты муж и жена. Их дочь 1998 года рождения получила тяжёлое ранение.

Сейчас следствие по делу ведёт усиленная следственно-оперативная группа. В неё входят сотрудники уголовного розыска и СКР. Сыщики принимают меры к тому, чтобы поймать подозреваемого по горячим следам.

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