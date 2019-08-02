Одинцово, Московская область, , 20:52 — REGNUM

Пожарным удалось ликвидировать возгорание на территории мебельной фабрики в подмосковном Одинцово. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

По информации ведомства, в 18:25 возгорание было локализовано на площади 500 квадратных метров, а в 19:25 было объявлено о ликвидации открытого горения.

Сообщается, что к борьбе с огнём привлекались 115 человек и 23 единицы техники. Сведений о пострадавших в результате пожара не поступало.

МЧС также провело замеры воздуха в районе ЧП на предмет концентрации вредных веществ, которые не выявили превышения норм.

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