Южноуральск, Челябинская область, , 20:49 — REGNUM

В Южноуральске пятилетняя девочка упала с гимнастических колец и травмировалась. Это произошло во время занятий в цирковой секции, сообщили журналистам в челябинском областном управлении СКР.

Девочка поступила в больницу днём 31 июля. Медики оказали ей ту помощь, которая была необходима.

Сейчас расследуется уголовное дело по факту оказания услуг, которые не соответствуют безопасности. Следователи намерены провести необходимый комплекс следственной работы и затем дать действиям тех граждан, которые не смогли обеспечить безопасность маленькой девочки, должную оценку.