Париж, , 19:50 — REGNUM

Во Франции самолет-амфибия, который принимал участие в тушении лесных пожаров в департаменте Гар, разбился в коммуне Женерак. Об этом сегодня, 2 августа, сообщает портале France Info.

Речь идёт о самолете-амфибии Tracker, резервуар которого вмещает 3,4 тонны воды. Этот самолет использовался в тушении лесных пожаров, которые бушуют в департаменте Гар с начала этой недели.

О судьбе экипажа самолета пока ничего не известно. На место крушения самолета отправлен отряд спасателей.