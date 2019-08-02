Уфа, , 19:49 — REGNUM

В Уфе в день ВДВ автомобиль, в котором ехали несколько десантников, в районе парка Победы врезался во впереди идущий грузовик. По предварительным данным, никто не погиб и не пострадал.

По словам очевидцев происшествия, в момент столкновения празднующие десантники пели военные песни, из окна автомобиля торчал зелёно-голубой флаг.

В настоящее время устанавливаются подробности произошедшего, сообщает ГТРК Башкортостан.

ИА REGNUM напоминает, в России сегодня, 2 августа, отмечают 89-летие создания воздушно-десантных войск. Во всех регионах проходят праздничные мероприятия. День ВДВ стал поистине народным праздником. К десантникам присоединяются жёны и дети, юные кадеты и гвардейцы, представители молодежных патриотических организаций.