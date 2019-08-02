Черновцы, Украина, 2 августа 2019, 19:45 — REGNUM
На Украине полицейские проверяют анонимное сообщение о минировании порядка 200 зданий в городе Черновцы, сообщает 2 августа пресс-служба регионального управления Национальной полиции страны.
Из детских садов, университетов и кафе эвакуируют людей, так как аноним пообещал в 19:00 мск взорвать бомбы во всех перечисленных заведениях города Черновцы, количество которых доходит до 200.
Полицейские, взрывотехники и кинологи обследуют несколько десятков зданий в поисках взрывных устройств.
На данный момент ни одного подозрительного предмета не обнаружено.
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