Минск, , 19:39 — REGNUM

Российская Федерация и Белоруссия договорились подписать «дорожную карту» по отмене роуминга в рамках Союзного государства. Об этом сегодня, 2 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра связи и информатизации Белоруссии Константина Шульгана.

По его словам, в течение самых ближайших дней будет проведено совещание в формате видеоконференции, на котором будут обговорены общение параметры «дорожной карты». Этот план будет подписан не позднее сентября 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти России и Белоруссии после ряда переговоров на высшем уровне объявили о начале процесса углубления интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии.