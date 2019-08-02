Назрань, Ингушетия, , 19:46 — REGNUM

Пассажирский поезд и автомобиль LADA Granta столкнулись в города Назрани. Водитель легковушки решил быстро миновать железнодорожный переезд, несмотря на приближающийся состав, однако не успел совершить манёвр, пишет 2 августа «Интерфакс-Юг».

Поезд, по словам очевидца, зацепил левый бок автомобиля и отбросил его в сторону. Легковушка при этом получила незначительные повреждения. В результате происшествия никто не пострадал.

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Как сообщало ИА REGNUM, аналогичное ДТП с участием поезда и легкового автомобиля произошло 7 августа 2018 года в Карабудахкентском районе Дагестана. Последствия того происшествия оказались куда более трагичными: три человека погибли, еще двое получили травмы.