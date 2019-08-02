Анкара, , 18:51 — REGNUM

В результате возгорания пассажирского автобуса в турецкой провинции Балыкесир погибло не менее пяти человек, сообщает 2 августа издание Hurriyet.

Издание утверждает, что среди погибших — один ребёнок. Кроме того, 15 человек получили травмы и ожоги.

Причиной пожара названа кофемашина, находившаяся внутри автобуса. После её возгорания в дверях началась давка, не позволившая всем пассажирам быстро выбраться наружу.

На месте происшествия работают полицейские. Пострадавшие госпитализированы.

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