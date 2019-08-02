Нижний Новгород, , 18:48 — REGNUM

Жительница Нижегородской области признана виновной в преступлении по п. «б» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Совершение иной сделки в отношении несовершеннолетнего»). Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы в колонии на пять лет, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по региону.

Читайте также: Младенца пытались продать по цене подержанной иномарки: задержана мать

Напомним, посредница предложила беременной женщине, которая не хотела воспитывать ребёнка, продать малыша паре из Москвы за 300 тыс. рублей. На будущую роженицу изготовили поддельные документы, затем с помощью медицинских препаратов у беременной была вызвана родовая деятельность. Роженица была экстренно госпитализирована в роддом, где в июле 2018 года родила мальчика. Документы на ребёнка были оформлены по поддельному паспорту, при этом ребёнок находился у посредницы. Однако схему реализовать не удалось.

Мать ребёнка была задержана в марте 2019 года, в ходе следствия она полностью признала свою вину и дала показания не только на себя, но и на посредницу.

В отношении посредницы в продаже ребёнка также расследуется уголовное дело.

Читайте также: Подозреваемую в попытке продать ребенка арестовали в Нижегородской области

Как сообщало ИА REGNUM, 38-летнюю посредницу задержали в феврале 2019 года при попытке получения денег и поместили под арест. Выяснилось, что она сама числится матерью пятерых детей в возрасте до 18 лет, но генетическая экспертиза не подтвердила родство между двумя из них и задержанной. Следователи в Московской области выясняют причастность женщины к другим делам, связанным с продажей несовершеннолетних.

Дети изъяты из семьи и помещены в социальные центры. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Покушение на торговлю несовершеннолетним»), сама она находится под стражей.