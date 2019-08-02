Франкфурт-на-Майне, Германия, , 18:16 — REGNUM

Причиной полицейской операции на вокзале во Франкфурте-на-Майне была группа злоумышленников, по которым пришлось открыть огонь, сообщает 2 августа аккаунт местной полиции в Twitter.

По данным пресс-службы концерна Deutsche Bahn, с территории вокруг вокзала сняли оцепление, там возобновлено движение поездов. Сообщается, что из-за инцидента возможны нарушения графика движения поездов.

Полицейская операция проводилась после того как на вокзале сработала сигнализация в банковских ячейках вокзала. Несколько злоумышленников пытались в них проникнуть, для их задержания полицейские применили оружие.

Полицейские сообщили о задержании троих подозреваемых.

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