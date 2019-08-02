Одинцово, Московская область, , 18:04 — REGNUM

Пожар произошёл на складе, расположенном на территории мебельной фабрики в подмосковном Одинцово. Об этом сообщили 2 августа в региональном управлении МЧС России.

По информации ведомства, загорелся арендуемый двухэтажный склад, расположенный по адресу: улица Баковская, 5.

Площадь возгорания в настоящее время уточняется. К борьбе с огнём привлечены 23 человека и шесть единиц техники. Сведений о возможных пострадавших на данный момент не поступало.