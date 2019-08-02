Белгород, , 17:50 — REGNUM

Директор белгородского предприятия виновным в производстве и сбыте незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере. Фабрика производила термобумагу для видеопринтеров, а для поставки клиентам продукцию перемаркировывали в диаграммные ленты. Это грубейшее нарушение, сообщили 2 августа в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения.

Специалисты провели экспертизу и установили, что медизделия отличаются по области применения и требуемым свойствам. На каждую продукцию должна оформляться отдельная регистрация. Перемаркировка недопустима, а при проведении торгов и аукционов по поставке изделий государственным медицинским учреждениям следует чётко указывать область применения.

На основании материалов Росздравнадзора Головинский районный суд Москвы повторно вынес приговор руководителю предприятия и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком.