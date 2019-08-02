Франкфурт-на-Майне, Германия, , 17:50 — REGNUM

Вокзал Франкфурта-на-Майне остановил работу из-за проводящейся на его территории полицейской операции, сообщает 2 августа официальный аккаунт местной полиции в Twitter.

Полицейские просят местных жителей воздержаться от посещения этого района и не публиковать в соцсетях фотографии или видеозаписи, сделанные там.

Местные СМИ на данный момент не располагают информацией по этому поводу.

Указано, что к операции привлечено большое количество полицейских, однако причины этих мероприятий пока не раскрываются.

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