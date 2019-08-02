Красноярск, , 17:28 — REGNUM

Участие авиационной групы Минобороны РФ в борьбе с лесными пожарами позволило ликвидировать задымление в трёх городах Красноярского края, заявил 2 августа журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

По его словам, на данный момент прекратилось задымление в городах Красноярск, Богучаны и Кодинск, а скорость распространения огня в регионе снизилась пятикратно.

Дмитрий Булгаков отметил, что экипажи военных самолётов и вертолётов тушат пожары с опережением графика.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Булгаков возглавляет оперативную группу Минобороны РФ по борьбе с лесными пожарами в Сибири. В составе группы борются с пожарами 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолётов Ми-8, оборудованных приспособлениями для сброса воды.

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