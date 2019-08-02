Псков, 2 августа 2019, 16:47 — REGNUM
В Псковской области вертолётчики Западного военного округа (ЗВО) провели тренировку по тушению лесных пожаров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЗВО, в тренировке приняли участие более 50 экипажей вертолётов Ми-8 и Ми-26 Ленинградской армии ВВС и ПВО.
Мониторинг лесопожарной обстановки круглосуточно проводится беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10» и «Элерон», а также вертолётами армейской авиации в ходе учебно-боевых вылетов. Взаимодействие с местными органами власти в 26 субъектах северо-запада страны организует Региональный центр управления Западного военного округа в Санкт-Петербурге.
Добавим, что 1 августа три экипажа самолётов Ил-76 из Псковской области приступили к тушению лесных пожаров в Красноярском крае.
Напомним, на утро 2 августа в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии действовали лесные пожары на общей площади порядка 3 млн га.