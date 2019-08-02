Псков, , 16:47 — REGNUM

В Псковской области вертолётчики Западного военного округа (ЗВО) провели тренировку по тушению лесных пожаров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЗВО, в тренировке приняли участие более 50 экипажей вертолётов Ми-8 и Ми-26 Ленинградской армии ВВС и ПВО.

Пожар в лесу (cc)Ylvers

Пресс-служба Западного военного округа «Экипажи армейской авиации отработали поиск очагов пожаров (они имитировались дымовыми шашками), а также их тушение с применением водосливных устройств ВСУ-5, рассчитанных на пять тонн воды. Кроме того, были отработаны поиск ближайших водоёмов, наполнение водосливных устройств водой и производство максимально точного сброса на высотах от 40 до 100 метров в условиях сильной задымлённости местности».

Мониторинг лесопожарной обстановки круглосуточно проводится беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10» и «Элерон», а также вертолётами армейской авиации в ходе учебно-боевых вылетов. Взаимодействие с местными органами власти в 26 субъектах северо-запада страны организует Региональный центр управления Западного военного округа в Санкт-Петербурге.

Добавим, что 1 августа три экипажа самолётов Ил-76 из Псковской области приступили к тушению лесных пожаров в Красноярском крае.

Напомним, на утро 2 августа в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии действовали лесные пожары на общей площади порядка 3 млн га.