Киев, , 16:41 — REGNUM

В Киеве рухнула часть Паркового пешеходного моста, соединяющего центр города с парками и пляжами Труханового острова, сообщает 2 августа «Страна.ua».

Верхняя часть моста осталась целой, однако обрушилась часть конструкции одной из двух мостовых опор. Присутствовавшие во время падения люди утверждают, что грохот был сравним со звуком падения трактора с солидной высоты.

Несмотря на это, мост остаётся открыт для пешеходов, хотя на месте обрушения видны полиция и спасатели.

Причина обрушения моста выясняется.

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