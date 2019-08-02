Киев, 2 августа 2019, 16:41 — REGNUM
В Киеве рухнула часть Паркового пешеходного моста, соединяющего центр города с парками и пляжами Труханового острова, сообщает 2 августа «Страна.ua».
Верхняя часть моста осталась целой, однако обрушилась часть конструкции одной из двух мостовых опор. Присутствовавшие во время падения люди утверждают, что грохот был сравним со звуком падения трактора с солидной высоты.
Несмотря на это, мост остаётся открыт для пешеходов, хотя на месте обрушения видны полиция и спасатели.
Причина обрушения моста выясняется.
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