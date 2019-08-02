Париж, , 16:20 — REGNUM

Клиентка ювелирного магазина в Париже, притворившаяся принцессой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), подозревается в краже драгоценностей на сумму 1,6 млн евро, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что инцидент произошел в одном из ювелирных магазинов на улице Сент-Оноре в первом округе Парижа. Женщина, представившаяся принцессой из ОАЭ, провела в бутике около часа. Затем она попросила продавца отложить несколько помещенных в коробку ювелирных украшений и заверила, что оплатит их на следующий день.

Обеспокоенный тем, что не получил обещанный денежный перевод, хозяин магазина открыл коробки с украшениями и обнаружил вместо драгоценностей конфеты. Оказалось, что лжепринцессе удалось незаметно подменить ювелирные украшения конфетами.

По факту кражи полиция Парижа начала расследование.