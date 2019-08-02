Николаев, Украина, , 15:52 — REGNUM

В Николаевской области в Веселиновском районе на станции Колосовка произошла утечка химически опасного вещества, вероятно бензола, заявили 2 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Информация об утечке поступила утром. Неисправная цистерна была вывезена за пределы населённого пункта на запасной путь.

На место выехала группа радиационной, химической и биологической защиты, которая устранила утечку и провела замеры с помощью приборов химической разведки. Содержание опасного вещества в атмосфере находится в пределах допустимого.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Запорожском титано-магниевом комбинате произошла утечка тетрахлорида титана. Спасатели организовали водяную завесу для предотвращения оседания токсичных паров, а затем ликвидировали утечку и перекачали вещество в другую ёмкость.

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