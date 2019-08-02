Джакарта, 2 августа 2019, 15:51 — REGNUM

У берегов острова Суматра в Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Побережье острова Суматра. Индонезия
Побережье острова Суматра. Индонезия
(сс) Fabio Achilli

Уточняется, что подземные толчки были зафиксированы сегодня, 2 августа, в 12.03 по времени UTC (15.03 мск). Эпицентр землетрясения находился 205 километрах к юго-западу от населенного пункта Пандегланг (Pandeglang), а очаг залегал на глубине 10 км.

Напомним, Центр вулканологии и смягчения последствий стихийных бедствий в Индонезии связывает землетрясения, которые произошли в начале июля в Молуккском море, с субдукцией. Субдукция — это геологический процесс на стыке тектонических плит. Он происходит, когда одна плита уходит под другую.

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