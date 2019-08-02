Чита, , 15:31 — REGNUM

В Забайкалье руководитель предприятия дал указание на вырубку около 2,4 тыс. деревьев. Вырубка осуществлялась на участке местности, который относится к особо защищенным и вырубке не подлежит. В результате противоправных действий Лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб в размере 3 961 680 рублей, сообщает МВД РФ.

В середине июля в полицию поступило сообщение от начальника Могочинского лесничества о незаконной рубке 1194 берез и 1195 деревьев породы лиственница в 15 км от поселка Кислый Ключ. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий стражами порядка установлено, что к данной рубке причастен генеральный директор ООО, основным видом деятельности которого является добыча золота. 37-летний житель Читы дал указание произвести вырубку деревьев, высвобождая площадку под производство,

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.