Екатеринбург, , 15:31 — REGNUM

Бывшего мэра Каменска-Уральского и главу Южного управленческого округа Свердловской области Михаила Астахова перевели из больницы в следственный изолятор в Екатеринбурге. Об этом сообщает местное издание «КУ.66».

Как сообщили адвокаты чиновника, в СИЗО он будет находиться до вступления решения суда в законную силу.

Напомним, что ранее защита Михаила Астахова обжаловала решение суда первой инстанции

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года чиновник был признан виновным Синарским районным судом Каменска-Уральского в коррупционном преступлении. После оглашения приговора ему стало плохо и Михаила Астахова госпитализировали в городскую больницу. Там он находился более недели в отдельной палате под охраной конвоя.

На данный момент документы об обжаловании приговора находятся в суде первой инстанции и их изучают стороны процесса.

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